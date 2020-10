Les 100 meilleurs romans de fantasy selon Time Magazine

Par Renardeau, le vendredi 16 octobre 2020 à 18:30:28

Time Magazine vient de dévoiler sa liste des 100 meilleurs romans de fantasy de tous les temps, mise au point avec le concours d'un groupe d'auteurs parmi lesquels Tomi Adeyemi, Neil Gaiman, Marlon James, N.K. Jemisin ou encore George R.R. Martin, chacun étant chargé de dresser une liste de ses 250 romans favoris.

Ces listes ont ensuite été décortiquées par l'équipe du Time Magazine afin de classer les livres en fonction de leur originalité, de leur ambition ou de leur influence jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 100. Si la démarche est intéressante et que ce classement peut fournir de bonnes idées pour garnir sa PàL ou celle des copains, on notera tout de même que la liste finale est composée d'une majorité d'ouvrages datant des 20 dernières années avec 51 titres publiés depuis l'an 2000 (dont 43 publiés après 2010), contre 2 ouvrages datant d'avant le XXe siècle et 7 datant d'avant la Seconde Guerre mondiale.

Ce top 100 est à retrouver juste ici.

