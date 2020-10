Nouvelles affiches pour His Dark Materials

Par Glaurung, le lundi 12 octobre 2020 à 21:25:21

La deuxième saison de la série adaptant les romans de Philip Pullman se dévoile un peu plus dans une avalanche de posters.

Vous trouverez ci-contre et ci-dessous ces affiches centrées sur les personnages principaux de la saga. Cette nouvelle saison comprendra, comme la première, huit épisodes. Rappelons que la série est produite par les sociétés Bad Wolf et New Line Cinema pour BBC One et HBO.

La deuxième saison sera diffusée, comme marqué sur les affiches, à partir du 16 novembre prochain.

