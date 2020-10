Par Ivy, le dimanche 4 octobre 2020 à 18:48:49

C'est en tout cas ce que semble indiquer un site professionnel.

La mention d'une saison 3 pour The Witcher vient en effet de faire son apparition dans l'annuaire en ligne de la Writer’s Guild of America West, avec toujours Lauren S. Hissrich comme productrice exécutive. Ce ne serait pas la première fois que le site dévoile des informations avant l'annonce officielle. Les dates figurant sur la page (2020-2021) pourraient correspondre aux dates de production. Lors de la sortie de la saison 1, Lauren Hissrich confiait avoir des idées pour sept saisons et il ne serait pas étonnant que Netflix regarde déjà au-delà de la saison 2, dont le tournage s'est terminé en août. Après tout, la série avait été renouvelée pour une saison 2 avant même la diffusion du premier épisode.

En attendant une éventuelle confirmation, on se consolera avec les deux premières photos officielles de la saison 2, où l'on découvre la nouvelle armure (avec abdos intégrés...) de Geralt de Riv.

