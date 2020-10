Sandman : Tom Sturridge pour jouer Morphée ?

Par Gillossen, le jeudi 1 octobre 2020 à 16:34:48

Alors que le tournage doit débuter dans moins de trois semaines maintenant...

L'acteur anglais Tom Sturridge aurait décroché le rôle-titre de cette adaptation de Sandman, une information du site Collider, que ni Neil Gaiman ni Netflix n'ont pour l'heure confirmée. On a pu voir Sturridge dans Mary Shelley, On the Road ou bien la série Sweetbitter. Par ailleurs, Liam Hemsworth et Dacre Montgomery seraient les deux acteurs encore en lice pour incarner le Corinthien, une figure bien connue du comics.

Dans un cas comme dans l'autre, on ne devrait plus tarder à connaître le fin mot de l'histoire, pour de bon !

