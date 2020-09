Un Traité de chronoportation chez Oneiroi

Par Ivy, le lundi 28 septembre 2020 à 20:21:23

La toute jeune maison d'édition bretonne, spécialisée dans le steampunk, prépare un nouveau livre.

Ce Traité de chronoportation est, selon l'éditeur, un texte hybride, entre traité scientifique et guide pratique, destiné à aider toute personne souhaitant entreprendre un saut temporel. Conseils, mises en garde, témoignages et anecdotes sont mis à la disposition du lecteur par Ostramus, un mystérieux auteur-chrononaute. L'ouvrage contiendra plus de 40 schémas et illustrations pour accompagner les textes et mieux préparer les lecteurs à leurs voyages dans le temps.

Les activités de la maison ayant été bousculées par la pandémie, Oneiroi a besoin d'un coup de pouce pour concrétiser son projet. Une campagne de financement participatif aura donc lieu sur Ulule entre le 1er octobre et le 4 novembre.

