Un Humble Bundle spécial R.A Salvatore

le mardi 29 septembre 2020

Pour les fans de Drizzt Do'Urden (si si, on vous voit !) ou ceux qui aimeraient découvrir les récits de R.A Salvatore, un Humble Book Bundle en collaboration avec Wizards of the Coast vous permet d'acquérir pour moins de 13 Euros une ribambelle de romans en E-books se déroulant dans les Royaumes Oubliés, l'univers-phare de Donjons & Dragons.

Le prix-plancher est de 84 centimes pour huit romans et un DLC pour le jeu Neverwinter Online. A noter que de manière surprenante, l'offre commence au tome 7 des aventures de Drizzt. Cependant, les autres paliers contiennent des trilogies complètes qu'il est possible de lire sans connaître la série principale (au risque de manquer quelques clins d’œil ou références).

Alors si vous ne connaissez pas l'univers de Donjons & Dragons ou R.A Salvatore, pourquoi ne pas vous laisser tenter par cette offre (en VO exclusivement), et accomplir par la même occasion une bonne action, les bénéfices étant reversés à une œuvre caritative, la Children's Miracle Network Hospitals, qui possède des cliniques dans tous les États-Unis. L'offre est encore valable deux semaines.

