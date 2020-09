Le studio Ghibli ouvre sa bibliothèque

Par Gilthanas, le mercredi 23 septembre 2020 à 15:49:08

Le studio japonais Ghibli a décidé d'ouvrir sa bibliothèque, et d'offrir aux fans plus de 400 illustrations issus de certains leurs plus grands chefs-d'œuvre, comme Le voyage de Chihiro' ou encore Le vent se lève''.

Ces images sont désormais disponibles sur le site officiel du studio. Les fans sont libres de les utiliser à leur guise (mais dans un cadre non-commercial cependant).

Alors si vous êtes fan du plus célèbre studio d'animation du Japon, il est peut-être temps de changer le fond d'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone !

