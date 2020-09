Gloomhaven devient un comics

Par Ivy, le jeudi 17 septembre 2020 à 16:57:39

Le jeu de plateau créé par Isaac Childres va être décliné en bande dessinée.

Il s'agira d'un one-shot intitulé Gloomhaven : Fallen Lion, écrit par Travis McIntire et dessiné par Tyler Sowles. On y suivra les aventures d'un "Mindthief" qui faisait partie des Jaws of the Lion, une troupe de mercenaires qui a donné son nom au spin-off du jeu. L'histoire qui se cache derrière l'éviction du mercenaire sera au cœur du comics, qui permettra aussi d'explorer plus en profondeur l'univers du jeu et la ville de Gloomhaven. Isaac Childres est impliqué dans la réalisation de cette adaptation, qui offrira selon lui beaucoup de scènes de bagarre, mais qui s'autorisera aussi à sortir du système de jeu pour raconter une histoire plus visuelle .

L'éditeur Source Point Press annonce une sortie en VO le 30 décembre prochain.

