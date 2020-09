Encore une adaptation pour Rick Riordan ?

Par Ivy, le lundi 14 septembre 2020 à 20:54:44

L'écrivain américain est surtout connu pour sa série Percy Jackson, qui fait actuellement l'objet d'un projet d'adaptation sur Disney + . Les deux premiers tomes avaient déjà été déclinés au cinéma par 20th Century Fox en 2010 et 2013.

Rick Riordan a récemment dévoilé sur les réseaux sociaux qu'il travaillait sur une autre adaptation, pour Netflix et sous forme de longs métrages cette fois : celle des Chroniques de Kane. Il s'agit d'une trilogie inspirée par la mythologie égyptienne, parue entre 2010 et 2012 en VO et éditée en France par Albin Michel .

Même si l'auteur est heureux de pouvoir faire cette annonce officielle, on n'en saura pas plus pour le moment...

