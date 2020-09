Le tournage de la Roue du Temps se poursuit

Et Amazon en a terminé de sa relecture commune du premier tome de la saga de Robert Jordan, une initiative sympathique - et évidemment intéressée - pour préparer les futurs spectateurs de la série.

Mais cette conclusion a été l'occasion pour le géant de l'internet de proposer quelques secondes d'un certain lieu de tournage...

La série est toujours attendue pour l'année prochaine sur Amazon Prime.

“You want stories?" Thom Merrilin declaimed. "I have stories, and I will give them to you. I will make them come alive before your eyes.” ​#WOTonPrime pic.twitter.com/f0wlr3t7Sf

— The Wheel of Time on Prime (@WOTonPrime) September 9, 2020