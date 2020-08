Lucifer pourrait atteindre les 100 épisodes

Par Ivy, le dimanche 30 août 2020 à 15:58:41

Annulée par la Fox, puis récupérée par Netflix , Lucifer a récemment été renouvelée pour une sixième (et normalement dernière) saison.

A l'issue de la saison 5, dont la première partie vient d'être diffusée, la série comptera 83 épisodes. Pour la saison 6, il est possible que la plateforme commande suffisamment d'épisodes pour arriver à un total d'au moins 100, un chiffre favorable à la "syndication" de la série, c'est-à-dire à la vente de droits de rediffusion à d'autres chaînes. Les producteurs Joe Henderson et Ildy Modrovich ont confirmé que des discussions à ce propos avaient eu lieu, mais ils n'ont pas le droit d'en révéler la teneur. Toutefois, comme la saison 5 compte 16 épisodes, il semble facilement imaginable de voir une saison 6 de 17 épisodes.

Même si la série et son protagoniste principal s'en sont beaucoup éloignés, rappelons que le personnage de Lucifer est au départ une création de Neil Gaiman, qui apparaît dans la série de comics Sandman, avant d'avoir droit à sa propre série. Pour en apprendre plus sur l'auteur lui-même, n'hésitez pas d'ailleurs à écouter ou réécouter le podcast ci-dessous qui lui est consacré.

