Nicolas Cage est le dernier dragon sur Terre

Par Gillossen, le vendredi 28 août 2020 à 16:37:03

Le dernier roman en date d'Eoin Colfer vient de sortir en librairie et voilà que l'on annonce déjà une adaptation en série TV, pour Amazon, avec Nicolas Cage dans le rôle titre ! Le célèbre acteur sera également producteur exécutif du projet. Davey Holmes (la série TV Get Shorty, mais qui a aussi travaillé sur Shameless ou In Treatment) est chargé quant à lui de développer la série.

Ci-dessous, le synopsis du roman.

Autrefois, il était connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du Haut Feu, et son ombre terrifiait les masses.

Aujourd’hui, il n’est que Vern, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop en tee-shirt Flashdance et sifflant de la vodka à longueur de journée. Mais, contrairement aux autres membres de son espèce, il a survécu. Malheureusement, aucune quantité d’alcool ne peut combler son immense solitude.

C’est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue… Aboutira-t-elle à l’extinction de sa race ou au retour de ses jours de gloire ?

