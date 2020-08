The Shadow over Innsmouth : une courte adaptation en solo

Par Glaurung, le lundi 24 août 2020 à 22:37:17

David Ratajczak est un artiste spécialiste des environnements et du matte painting. Après avoir travaillé sur de gros projets comme Les Animaux Fantastiques, il a lancé son nouveau studio Providence VFX et propose au passage un projet inspiré du Cauchemar d'Innsmouth.

Vous retrouverez ci-dessous la vidéo de ce projet dont l'artiste a géré seul la partie visuelle de A à Z, notamment à l'aide du logiciel Clarisse. Une autre adaptation d’une œuvre de Lovecraft, At the Mountains of Madness, est prévue par Providence VFX.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de l'artiste sur le site 3DVF. Il y explique notamment les logiciels utilisés et les difficultés rencontrées sur ce projet.

