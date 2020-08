Par Ivy, le vendredi 21 août 2020 à 16:31:10

Disponible depuis environ un mois sur Netflix , la première saison de la série fait l'objet d'une longue interview avec son créateur Tom Wheeler sur le site du Hollywood Reporter.

L'interview contenant de nombreux spoilers importants, la lecture est déconseillée à celles et ceux qui n'auraient pas encore visionné les 10 épisodes de cette saison. On se contentera donc de rappeler que la série Cursed, adaptée du roman illustré éponyme de Frank Miller et Tom Wheeler, est une réécriture de la légende arthurienne centrée sur le personnage de Nimue, incarné par Katherine Langford.

Et si le sujet de la légende arthurienne vous intéresse, n'hésitez pas à écouter ou réécouter ci-dessous l'épisode de notre podcast qui y est consacré !

