Del Toro boucle le casting de Pinocchio

Par Glaurung, le mercredi 19 août 2020 à 23:24:44

Le réalisateur mexicain a trouvé les voix qui participeront à son film d'animation en stop-motion pour Netflix, co-réalisé avec Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox).

Des grands noms seront de la partie : le jeune Gregory Mann incarnera le pantin, Ewan McGregor sera Jiminy Cricket et David Bradley (Rusard dans les films Harry Potter) jouera Geppetto. Autour d'eux graviteront d'autres acteurs et actrices renommés : Cate Blanchett, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson, Burn Gorman et la voix caverneuse de Ron Perlman tiendront tous des rôles dans cette nouvelle adaptation.

Le tournage du film a démarré l'automne dernier. Sa sortie sur la plateforme du géant du streaming est prévue pour l'an prochain.

