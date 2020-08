La Roue du Temps : deux nouvelles recrues

Par Gillossen, le mercredi 19 août 2020 à 18:26:45

Et non des moindres !

Sophie Okonedo (nommée aux Oscars pour Hotel Rwanda) et Kae Alexander (Leaf dans Game of Thrones) incarneront respectivement Siuan Sanche, l'Amyrlin en personne, et Min Farshaw. Trois autres acteurs rejoignent aussi la distribution pléthorique de l'adaptation d'Amazon de la saga de Robert Jordan, même si leurs rôles sont nettement moins importants. Kate Fleetwood (Harlots), Peter Franzen (Vikings) et Clare Perkins (Been So Long) seront ainsi quant à eux Liandrin Guirale, Stepin et Kerene Nagashi.

On attend toujours de premières images officielles, sans même parler d'une date de diffusion !

