L’actualité fantasy en bref - 13 août 2020

Hasard de l'actualité, le zapping du jour est entièrement consacré au petit et au grand écran, avec notamment plusieurs productions japonaises prévues pour le dernier trimestre 2020.

Et comme les images sont parfois plus parlantes que les mots, ce tour de l'actualité est accompagné de son lot de bandes-annonces.

Avatar, le dernier maître de l'air a fait son retour dans l'actualité ces dernières semaines, grâce à son succès sur Netflix et au projet de série live en développement pour la plateforme de streaming. Il était donc temps que la série animée ait son Honest Trailer, que vous pourrez découvrir ci-dessous.

On reste dans le domaine de l'animation avec l'arrivée de Jujutsu Kaisen sur Crunchyroll, annoncée pour cet automne. Cet anime qui penche du côté de la dark fantasy est une adaptation du manga éponyme de Gege Akutami, publié depuis le début de cette année en France par Ki-oon. Une bande-annonce est disponible à la suite de ce zapping.

Une série basée sur le roman Jade City de Fonda Lee est actuellement en cours de développement. Le scénario est signé Dave Kalstein et la réalisation a été confiée à Breck Eisner. Jade City est le premier tome d'une trilogie ayant pour décor une métropole fantasy d'inspiration asiatique.

Une suite de 47 Ronin est en préparation et c'est Ron Yuan, acteur dans la récente adaptation live de Mulan, qui sera aux commandes. L'Américain n'a pas une immense expérience de la réalisation, étant plutôt habitué des séries télévisées et du doublage de jeux vidéo. On ignore pour l'instant si des acteurs du premier film seront de retour dans cette suite... plutôt inattendue, puisque le film d'origine n'avait pas attiré les foules au cinéma.

Un film animé tiré du livre illustré pour la jeunesse Poupelle of Chimney Town est annoncé pour la fin de l'année au Japon. L'histoire, créée par Akihiro Nishino, se déroule dans une ville entourée d'une haute muraille et remplie de cheminées dont la fumée cache le ciel. Lors de la nuit d'Halloween, un livreur laisse accidentellement tomber le cœur qu'il transportait et ne parvient pas à le retrouver dans la fumée. Mais le cœur continue à battre...

On termine ce zapping sur une dernière vidéo, qui dévoile quelques images de l'adaptation live du manga The Promised Neverland. Écrit par Noriko Goto et réalisé par Yuichiro Hirakawa, le film sortira en décembre de cette année au Japon.

