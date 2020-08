Princess Bride version jeu de plateau

Par Glaurung, le vendredi 14 août 2020 à 11:54:34

Le film de 1987, adapté du roman éponyme de William Goldman paru en 1973, va avoir droit à une nouvelle adaptation, ludique cette fois-ci !

C'est l'éditeur Ravensburger qui prépare ce jeu coopératif. Le jeu est prévu 1 à 4 joueurs âgés de 10 ans ou plus, qui incarneront chacun un des 7 personnages prévus. Au fil de leur aventure, ils avanceront leurs pions et utiliseront les cartes qu'ils ont en main, jusqu'à la victoire obtenue en complétant tous les chapitres du "livre".

C'est à partir du 4 octobre prochain et au tarif de 24,99 dollars américains que The Princess Bride Adventure Book Game sera disponible outre-Atlantique.

