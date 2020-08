Avatar sur Netflix se fera sans ses créateurs

Par Ivy, le mercredi 12 août 2020 à 20:04:47

Netflix s'était lancé en 2018 dans une nouvelle adaptation d'Avatar, le dernier maître de l'air sous forme de série en prises de vue réelles.

Impliqués dans le projet dès le début, les créateurs de la série animée, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, viennent d'annoncer la fin de leur collaboration avec la plateforme de streaming. Pourquoi ce départ, après deux ans de développement ? Il semble que Netflix ait changé ses plans pour la série et soit revenu sur sa promesse de laisser carte blanche aux créateurs, qui ont tenté de s'adapter avant de jeter l'éponge. Malgré son retrait, DiMartino ne semble pas avoir perdu tout espoir concernant l'adaptation : Et qui sait ? L'adaptation live d'Avatar par Netflix a le potentiel d'être bonne. Elle pourrait se révéler plaisante à regarder pour beaucoup d'entre vous. Mais ce dont je peux être certain, c'est que quelle que soit la version qui finira sur les écrans, ce n'est pas celle que Bryan et moi avions imaginée et que nous avions l'intention de faire.

La nouvelle n'est pas très rassurante pour les fans, qui n'ont certainement pas oublié l'adaptation cinématographique décevante de M. Night Shyamalan.

