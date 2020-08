Une date de diffusion pour l’adaptation du Guet

Par Ivy, le dimanche 9 août 2020 à 13:07:53

BBC America a dévoilé la date de diffusion de la série inspirée des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett : The Watch arrivera sur la chaîne en janvier 2021.

Cette annonce est accompagnée d'une nouvelle image officielle, qui montre les personnages principaux : le capitaine du guet municipal Sam Vimaire (Richard Dormer), la noble Dame Sybil Ramkin (Lara Rossi), Carotte (Adam Hughill), Angua (Marama Corlett) et l'expert forensique Hilare (Jo Eaton-Kent). On y découvre également le visage du troll Détritus, sergent du guet.

La première saison, tournée en Afrique du Sud, comptera huit épisodes écrits par Simon Allen.

Discuter du Guet sur le forum

Source