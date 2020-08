Isaura : un nouveau projet de série animée

Par Ivy, le mercredi 5 août 2020 à 20:15:02

Une fois n'est pas coutume, ce projet nous vient d'Afrique du Sud.

Basé dans la ville du Cap, le studio d'animation Lucan est en train de développer une série d'animation centrée sur une jeune héroïne mozambicaine, Isaura, qui peut respirer sous l'eau et parler aux tortues. Et elle est bien décidée à sauver la planète des dangers qui menacent l'environnement. Clayton Koski, co-créateur de la série, la décrit ainsi : Isaura représente une opportunité de parler des problématiques du changement climatique et de la destruction de l'environnement, qui se font de plus en plus pressantes. Il nous semble que c'est important de présenter ce problème à travers les yeux de ceux qui sont les plus concernés, les enfants. Le voyage d'Isaura est à la fois magique et ancré dans le monde réel, et c'est une célébration du mouvement des jeunes pour le climat, avec les défis auxquels ils font face. L'animation mêle personnages dessinés à la main, décors en 3D et Unreal Engine, un outil traditionnellement utilisé dans les jeux vidéo.

En cours de production, la série se cherche encore un distributeur, mais le trailer ci-dessous donne déjà un avant-goût de l'histoire et de l'orientation visuelle.

Source