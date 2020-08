Les résultats du prix Hugo 2020

Par Ivy, le lundi 3 août 2020 à 17:28:12

Après les nominations en avril, les résultats sont tombés le 1er août.

La pandémie étant passée par là, c'est lors d'une 78e Worldcon entièrement virtuelle que les noms des gagnants 2020 ont été annoncés. L'auteur du Trône de Fer, George R.R. Martin, jouait les maîtres de cérémonie et sa prestation n'a manifestement pas plu à tous les spectateurs. La prononciation incorrecte de plusieurs noms a notamment suscité beaucoup de critiques. L'écrivain s'en est excusé, tout en affirmant qu'il n'avait pas reçu suffisamment d'informations à ce sujet et qu'il était de toute façon très mauvais dans ce domaine. Mais la longueur de la cérémonie, l'accent mis sur l'histoire "ancienne" des Hugo et le manque de diversité des auteurs mis en avant par GRRM a aussi gêné une partie des personnes ayant assisté à l'événement.

Pour tout de même terminer sur une note positive, place aux vainqueurs !

Best Novel

A Memory Called Empire, Arkady Martine (Tor; Tor UK)

Best Novella

This Is How You Lose the Time War, Amal El-Mohtar & Max Gladstone (Saga)

Best Novelette

"Emergency Skin", N.K. Jemisin (Forward)

Best Short Story

"As the Last I May Know", S.L. Huang (Tor.com 10/23/19)

Best Series

The Expanse, James S.A. Corey (Orbit US; Orbit UK)

Best Related Work

"2019 John W. Campbell Award Acceptance Speech", Jeannette Ng (Dublin 2019 — An Irish Worldcon)

Best Graphic Story or Comic

LaGuardia, Nnedi Okorafor, illustré par Tana Ford, couleurs par James Devlin (Berger Books/Dark Horse)

Best Dramatic Presentation, Long Form

Good Omens

Best Dramatic Presentation, Short Form

The Good Place : "The Answer"

Best Editor, Short Form

Ellen Datlow

Best Editor, Long Form

Navah Wolfe

Best Professional Artist

John Picacio

Best Semiprozine

Uncanny

Best Fanzine

The Book Smugglers

Best Fancast

Our Opinions Are Correct

Best Fan Writer

Bogi Takács

Best Fan Artist

Elise Matthesen

Lodestar for Best Young Adult Book (hors Hugo)

Catfishing on CatNet, Naomi Kritzer (Tor Teen)

Astounding Award for Best New Writer (hors Hugo)

R.F. Kuang

