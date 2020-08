Demon Slayer : nouveau trailer pour le long métrage

Par Gillossen, le lundi 3 août 2020 à 07:10:06

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) est la suite directe de l'anime.

Le long métrage doit sortir cet automne dans les salles obscurs du Japon, en octobre, tandis qu'une sortie nord-américaine est attendue courant 2021, sans plus de précision pour le moment. En attendant, une nouvelle affiche et surtout une nouvelle bande annonce est désormais en ligne.

Une chose est sûre, visuellement, le résultat semble toujours flatteur pour l’œil !