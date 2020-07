La Terre du Milieu en VR !

Par Lhénée, le jeudi 30 juillet 2020 à 09:13:50

Vous rêviez de descendre le fleuve Anduin aux côtés de Frodo ? C'est à présent possible !

Un fan des films de Peter Jackson a recréé en réalité virtuelle la célèbre scène du passage de l'Argonath avec les statues géantes d'Isildur et Anarion. Grâce à l'Oculus Rift notamment (le créateur planche sur d'autres versions en ce moment), vous revivez la scène en 5 minutes d'immersion totale et entièrement gratuite. Une vidéo ci-dessous vous donne un aperçu du travail, à télécharger sur le site du développeur (avec une version mise à jour cette semaine pour améliorer l'expérience).

Espérons que cette belle initiative lance d'autres projets !

Discuter de Tolkien en VR sur le forum

Source