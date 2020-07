House of the Dragon : casting en cours

Par Lhénée, le mercredi 22 juillet 2020 à 09:09:14

Quelques nouvelles de la série House of the Dragon basée sur l'histoire de la maison Targaryen !

HBO , qui prévoit une première saison de 10 épisodes, a commencé son casting, mais aucun nom n'a encore été dévoilé, ni même la liste des rôles qui seront incarnés par les acteurs. Le roman Feu et Sang de G. R. R. Martin, sur lequel est basé cette nouvelle série, ne manque pas de personnages forts : verrons-nous le roi Viserys Ier, la princesse Rhaenyra Targaryen, la reine Alicent Hightower et Aegon II Targaryen ? Rien n'a fuité pour l'instant du scénario et des choix d'adaptation. Ryan Condal (co-créateur du projet avec George R.R. Martin) et Miguel Sapochnik (réalisateur de nombreux épisodes de Game of Thrones , notamment "The Battle of the Bastards" et "The Winds of Winter") seront les showrunners. Le lieu de tournage est lui-aussi encore inconnu. Que de mystères !

Mais le projet semble avancer, la sortie est toujours prévue pour 2022.

