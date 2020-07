Le nouveau numéro de Fantasy Art and Studies

Par Glaurung, le vendredi 17 juillet 2020 à 22:36:59

Souvenez-vous de l’émergence de la Fantasy américaine, côtoyant le fantastique, les récits d’aventures et exotiques, les fictions historiques, au sein de revues caractérisées par un papier de médiocre qualité. Souvenez-vous de ces pulps, à l’instar du célèbre Weird Tales qui a grandement contribué à l’éclosion publique de H.P Lovecraft, Robert E. Howard ou encore Fritz Leiber !

Que diriez-vous de découvrir, de dévorer voire de saisir au vol un nouveau souffle de cette tradition mourante ? Vous connaissez peut-être Etherval, qui offre une place non négligeable à la Fantasy, mais une revue qui s’y consacre entièrement devrait titiller votre curiosité et vos désirs !

Fantasy Art and Studies, édité par Les Têtes Imaginaires, souhaite répondre à ces demandes. Cette revue bilingue, fondée par de jeunes chercheurs et passionnés des fictions de l’imaginaire, se destine à la promotion et à l’épanouissement de la Fantasy au sein d’un paysage culturel qui ne lui est pas toujours favorable. Les préjugés français sur le merveilleux ont la vie dure et cette revue propose l’exploration des richesses multiples de la Fantasy, par la publication conjointe d’œuvres de création et d’articles de recherche, en français ou en anglais.

Depuis son premier numéro, Par-delà Tolkien, paru en 2016, la revue a assuré son rythme semestriel et annonce la sortie de son huitième rejeton dédié à Terry Pratchett et à la Fantasy humoristique. Huit auteurs français, quatre chercheurs et l’actuelle récipiendaire de la bourse Sir Terry Pratchett Memorial rendent un hommage vibrant au maître de la Light Fantasy. Retrouvez également un entretien de Patrick Couton, talentueux traducteur français des Annales du Disque-monde, le nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude et les illustrations d’Antoine Pelloux, Guillaume Labrude, Véronique Thill, ainsi qu’une couverture signée par l’artiste-plasticienne Camille Courtois.

