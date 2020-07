The Green Knight s’offre un jeu de rôle

Par Glaurung, le mercredi 15 juillet 2020 à 21:07:26

L'adaptation en film du roman Sire Gauvain et le Chevalier vert est accompagnée d'un projet de jeu de rôle.

Vous verrez en fin de cette brève la publicité particulièrement rétro mise en ligne pour ce jeu sobrement intitulé The Green Knight: A Fantasy Roleplaying Game. De son côté, le film réalisé par David Lowery adaptant cette légende arthurienne aurait dû sortir en mai mais la crise sanitaire l'en a empêché, et nous sommes toujours en attente d'informations à ce niveau.

Vendu au prix de 35 dollars, le jeu de rôle occupant 4 à 6 joueurs devrait être expédié à partir du 7 août.

Discuter de la légende arthurienne sur le forum

Source