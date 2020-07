Lucifer, saison 5 : le trailer

Par Ivy, le lundi 13 juillet 2020 à 19:45:10

Récupérée par Netflix après trois saisons sur la Fox , la série Lucifer fera bientôt son retour pour un cinquième round.

Cette saison est présentée comme suit : Les enjeux sont plus importants que jamais. Des secrets seront révélés, des personnages appréciés mourront et nous aurons enfin la réponse à la question "Vont-ils ou ne vont-ils pas?" Heureusement, le trailer dévoilé par Netflix , que vous pouvez découvrir ci-dessous, est un peu plus explicite sur l'intrigue des épisodes à venir. Ceux-ci seront diffusés en deux parties de huit épisodes chacune, dont la première sera disponible à partir du 21 août.

Rappelons que la saison 5 devait être la dernière, mais que la série a finalement été renouvelée pour une sixième et ultime saison.

