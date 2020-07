Umbrella Academy, le trailer de la saison 2

Par Ivy, le mercredi 8 juillet 2020 à 20:45:20

Après une première saison de 10 épisodes diffusée l'an passé, l'adaptation du comics de Gerard Way et Gabriel Bá sera bientôt de retour sur Netflix .

Cette deuxième saison, qui comptera le même nombre d'épisodes, emmène la fratrie Hargreeves dans les années 60, comme le révèle la bande-annonce ci-dessous. Aux côtés des acteurs principaux Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher et Justin Min, on découvrira de nouvelles têtes, puisque Ritu Arya, Yusuf Gatewood et Marin Ireland ont rejoint le casting.

La saison 2 sera disponible à partir du 31 juillet sur Netlix .

