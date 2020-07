Le salon FantastiQueer s’annonce

Par Lhénée, le mercredi 8 juillet 2020 à 09:10:21

Fantastiqueer, un site et un salon du livre sur les imaginaires LGBTQI+ !

Ces deux projets ont pour but de rendre visibles des auteurs / autrices souvent encore victimes de discriminations dans le milieu éditorial. Le Salon du Livre de l'Imaginaire Queer et LGBTQI+ aura lieu à Strasbourg les 18, 19 et 20 septembre 2020. L’événement sera accueilli par La Station, centre LGBTQI+ strasbourgeois. Le site du même nom a été développé en parallèle : il présente des œuvres littéraires de l’imaginaire (romans, essais, recueils de nouvelles, romans graphiques, bandes-dessinées, comics et mangas) mettant en scène des personnages de la communauté LGBTQI+, écrites ou non par des auteurs / autrices LGBTQI+. Vous y trouverez donc une bibliothèque virtuelle déjà bien fournie qui donne des idées de lecture et met l'accent sur les questions d’identité et de genre, avec pour chaque notice un petit mot des créateurs du site indiquant leurs ressentis.

Un parti-pris d'actualité que vous pouvez soutenir sur Ulule jusqu'au 22 juillet !

