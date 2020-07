Sandman s’offre un bout de trailer

Par Lhénée, le mardi 7 juillet 2020 à 09:52:21

La sortie du livre audio adaptant Sandman de Neil Gaiman approche à grand pas, et le trailer officiel vient de sortir !

Toujours prévue le mercredi 15 juillet, elle est le fruit d'une collaboration DC et Audible, et va rassembler du beau monde. Neil Gaiman lui-même en sera la narrateur, James McAvoy (vu dans X-Men ) incarnera Morphée / Morpheus, aux côtés de Riz Ahmed (qui interprétera The Corinthian), Kat Dennings (La mort / Death), Taron Egerton (John Constantine), Michael Sheen (Lucifer), Andy Serkis (Matthew The Raven), entre autres. Une petite vidéo disponible ci-dessous en fait la promotion et vous donnera un aperçu de la voix de James McAvoy, plutôt agréable disons-le. Rappelons que le premier épisode de la série d'audiobooks adaptera les trois premiers opus du comics ( Preludes & Nocturnes , The Doll’s House et Dream Country ). Les précommandes sont toujours possibles.

Plus qu'une semaine à attendre !

