Un Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie ?

Par Ivy, le dimanche 28 juin 2020 à 20:16:01

Un nouveau volet de la franchise est envisagé par Disney .

S'il se concrétise, le film serait écrit par la scénariste Christina Hodson (Birds of Prey) tandis que l'actrice australienne Margot Robbie tiendrait le rôle principal. Il s'agirait d'un standalone dans l'univers de Pirates des Caraïbes, donc ni une suite ni un spin-off. Le projet est par ailleurs distinct du reboot annoncé en 2018 et désormais entre les mains de Ted Elliott et Craig Mazin.

Les discussions en étant à leur commencement, il est évidemment trop tôt pour espérer davantage de détails dans l'immédiat.

Source