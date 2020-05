Premières photos pour Cursed : la rebelle

Par Glaurung, le vendredi 8 mai 2020 à 23:02:20

L'adaptation en série Netflix de la légende arthurienne livre ses premières images.

Nous retrouverons Katherine Langford, Daniel Sharman, Devon Terrell et Gustaf Skarsgård dans cette série qui réinvente la légende arthurienne, racontée à travers les yeux d'une jeune femme destinée à devenir la puissante dame du lac. Les quatre premières photos, dévoilées via Twitter, illustrent cette brève.

La sortie de la série créée par Frank Miller et Tom Wheeler et adaptée de leur comics s'inspirant des légendes arthuriennes est prévue pour l'été 2020.

