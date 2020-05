Louis Leterrier pour Bright 2 ?

Par Gillossen, le mercredi 6 mai 2020 à 06:01:14

Comme si le covid-19 ne suffisait pas, voilà que Netflix veut nous infliger une suite de Bright, son film poussif de 2017 ne reposant que sur son concept sans jamais gratter plus loin, sans parler de ses personnages définis à la truelle.

Mais ça, on le savait déjà. Après des mois et des mois de silence concernant ce projet, on annonce aujourd'hui l'arrivée de Louis Leterrier au poste de réalisateur, si les négociations avec la plateforme de diffusion aboutissent. Will Smith et Joel Edgerton sont quant à eux toujours de la partie. Connu notamment pour Le Transporteur ou Le Choc des Titans, notons que Leterrier est déjà en affaire avec Netflix, suite à The Dark Crystal: Age of Resistance, un projet pour le coup salué par les critiques.

Une chose est sûre, le tournage ne débutera pas demain.

Discuter de Bright sur le forum

Source