Disney adapte Hercule en live

Oui, oui, encore une adaptation live annoncée par Disney . Il faut croire que la formule fonctionne !

Cette fois c'est Hercule, dessin animé sorti en 1997 et mettant en scène le légendaire héros grec, qui aura droit à une version en prises de vue réelles. Le remake, en cours de développement, sera produit par Joe et Anthony Russo, réalisateurs de plusieurs blockbusters Marvel . Le script a été confié à Dave Callaham, un spécialiste des films d'action qui a notamment travaillé sur Expendables, Godzilla et Wonder Woman 1984.

Pour connaître le casting et la date de sortie, il faudra attendre que le projet soit plus avancé.

