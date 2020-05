Les nominations du prix Imaginales 2020

Pas d'édition du festival cette année, mais le prix littéraire, lui, aura bien lieu.

En attendant la révélation des vainqueurs autour de mi-mai, les Imaginales ont dévoilé ce matin même le détail des nominations pour chaque catégorie.

Rappelons que sont concernés pour le prix 2020 uniquement des ouvrages publiés dans le courant de l'année 2019.

Katherine ARDEN, L’Ours et le rossignol (Denoël) traduction : Jacques COLLIN Brian CATLING, Vorrh (Fleuve) traduction : Nathalie MEGE Marina et Sergueï DIATCHENKO, Vita Nostra – Les Métamorphoses 1 (L’Atalante) traduction : Denis SAVINE Shaun HAMILL, Une cosmologie de monstres (Albin Michel) traduction : Benoît DOMIS Jo WALTON, Pierre-de-vie (Denoël) traduction : Florence DOLISI

Isabelle BAUTHIAN, Face au dragon (Projets Sillex) Anthelme HAUCHECORNE, Moitiés d’Ame – Chroniques des cinq trônes (Gulf Stream) Samantha SHANNON, Le Prieuré de l’oranger (De Saxus) traduction : Benjamin KUNTZER et Jean-Baptiste BERNET Flore VESCO, L’Estrange malaventure de Mirella (L’École des loisirs)

François BARANGER, Les Montagnes hallucinées 1 (Bragelonne) Daniel CACOUAULT, Alice au pays des merveilles (Bragelonne) Armel GAULME, Les Carnets Lovecraft (Bragelonne) Jesper EJSING, Elsewhere (Caurette)

Gardner DOZOIS, Épées et magie (Pygmalion)

Thomas GEHA, Chuchoteurs du dragon et autres murmures (Elenya)

Ellen KLAGES, Caligo Lane, Passing Strange (ActuSF)

Pierre PEVEL, Contes et récits du Paris des merveilles (Bragelonne)