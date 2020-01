Nouveau trailer pour Gretel et Hansel

Par Ivy, le jeudi 2 janvier 2020 à 21:02:34

L'adaptation horrifique du conte arrive bientôt au cinéma, comme vient nous le rappeler une nouvelle bande-annonce.

Sophia Lillis (Gretel), Sammy Leakey (Hansel), Alice Krige (Holda), Jessica De Gouw (Holda jeune) et Charles Babalola (le chasseur) sont à l'affiche de ce film écrit par Rob Hayes et réalisé par Osgood Perkins. À la base du conte traditionnel viennent s'ajouter des éléments d'horreur qui annoncent une ambiance bien différente de celle de Hansel & Gretel : Witch Hunters, adaptation sortie en 2013.

Gretel et Hansel sera diffusé à partir du 31 janvier dans les cinémas américains. Il n'y a pas encore de date de sortie en France.

Discuter de Gretel et Hansel sur le forum

Source