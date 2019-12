Le film Ni no Kuni arrive sur Netflix

Par Ivy, le vendredi 27 décembre 2019 à 15:07:04

Le film d'animation japonais, inspiré du jeu vidéo éponyme, sera bientôt disponible en France.

À l'origine, Ni no Kuni est un RPG développé par Level-5 , avec des cinématiques réalisées par le studio Ghibli . En comptant la suite parue en 2018, les ventes de la franchise avoisinent les 3 millions d'exemplaires. Le long métrage sorti cette année au Japon et réalisé par Yoshiyuki Momose propose une intrigue originale qui se déroule dans l'univers de Ni no Kuni. Yu, un lycéen en chaise roulante, est amoureux de son amie d'enfance Kotona, qui sort avec son ami Haru. Alors que la vie de la jeune fille est en danger, Yu et Haru vont tout faire pour la protéger, même si cela signifie voyager dans un autre monde.

Le film sera à découvrir en version française et version originale sous-titrée à partir du 16 janvier prochain sur Netflix .

