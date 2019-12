Neil Gaiman et l’orchestre de la BBC

Par Lhénée, le mardi 24 décembre 2019 à 07:51:05

Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, Elbakin.net vous a trouvé une activité sympathique !

La BBC a récemment mis en ligne un concert enregistré le 12 novembre dans lequel Neil Gaiman lit Playing in the dark accompagné par l'orchestre symphonique de la BBC. Une création qui donne une autre expérience romanesque, avec les intonations de l'auteur et les charmes de grands compositeurs. La musique est tirée des oeuvres de Dukas, Gershwin, Sibelius, Sullivan, Herrmann, et Wagner. Neil Gaiman est au côté d'Amanda Palmer (chanteuse), David Tennant (narrateur), Simon Butteriss (baryton), le tout conduit par le chef d'orchestre Mihhail Gerts.

Bonne écoute !

Discuter de Neil Gaiman sur le forum

Source