3 nouveaux noms pour la Roue du Temps

le jeudi 26 décembre 2019

Le casting de la future série Amazon se précise de plus en plus !

Nous savions déjà que Rosamund Pike incarnerait Moiraine et avions eu vent d'un certain nombre d'acteurs, et voilà qu'un nouveau lot de personnages vient d'être attribué : Priyanka Bose sera Alanna Mosvani, Taylor Napier jouera le rôle de Maksim et Emmanuel Imani celui d'Ihvon.

Plusieurs autres acteurs sont déjà annoncés sur le projet : Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Barney Harris, Zoë Robins et Josha Stradowski.

Co-produite par Amazon Studios et Sony Pictures Television, cette adaptation télévisée sera menée par Rafe Judkins en tant que showrunner, assisté de Larry Mondragon et Rick Selvage de Red Eagle Entertainment ( Winter Dragon ), Ted Field et Mike Weber de Radar Pictures ( Jumanji: Welcome to the Jungle ), Darren Lemke ( Shazam! ), Marigo Kehoe et enfin Uta Briesewitz qui dirigera les deux premiers épisodes. Harriet McDougal et Brandon Sanderson font partie des consultants.

Le projet avance bien !

