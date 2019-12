L’actualité fantasy en bref - 19 décembre 2019

Par Renardeau, le jeudi 19 décembre 2019 à 15:10:37

Ça y est, c'est la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'années ! Et comme on est gentil, on vous propose un nouveau résumé de l'actualité fantasy pour vous aider à patienter jusque-là. Au programme du jour, spin-offs et adaptations en pagaille mais pas que. On vous laisse découvrir tout ça ci-dessous.

Saint Seiya s'offre un nouveau spin-off. Intitulé Saint Seiya Destiny, ce nouvel arc se focalise sur Saga et Kanon, les chevaliers d'or du Gémeaux. Une nouvelle édition du manga original, comprenant plusieurs chapitres inédits, devrait également voir le jour au Japon au troisième trimestre 2020. Aucune information sur une éventuelle parution française n'est actuellement disponible.

Ce n'est un secret pour personne, malgré plusieurs annonces en ce sens au fil des ans, Hayao Miyazaki a du mal à prendre sa retraite. Le réalisateur travaille d'ailleurs sur un nouveau film depuis environ 3 ans et demi. Selon Toshio Suzuki, le producteur du studio Ghibli, l'avancée de ce projet, intitulé Kimi-tachi ha dô ikiru ka ? (littéralement "De quelle façon vivez-vous ?"), en serait à environ 15%. Ça ne semble toutefois pas être un problème pour le studio puisqu'ils ont décidé de n'imposer aucune deadline à Miyazaki. A dans quelques années pour de nouvelles informations sur ce film, donc !

Après quelques temps sans rien à se mettre sous la dent, Penny Dreadful : City of Angels est revenue sur le devant de la scène lors d'une interview de John Logan et Natalie Dormer qui ont profité de l'occasion pour faire quelques révélations sur ce futur spin-off. Ainsi, on apprend que la série se centrera notamment sur les coûts sociaux et humains qu'a la création d'une métropole et que Natalie Dormer jouera le rôle de Magda, une agente du chaos métamorphe qui porte un regard assez désabusé sur les êtres humains. La diffusion est prévue pour 2020 sur Showtime.

Après She-Ra et les Princesses au pouvoir et Masters of the Universe : Revelation, Netflix prépare actuellement une troisième série d'animation basée sur l'univers des héros Mattel. Intitulée He-Man and the Masters of the Universe, cette nouvelle mouture de l'affrontement entre Musclor et Skeletor s'inscrit dans un vaste projet transmédia qui comprendra également une série de comics publiés chez DC Comics et une nouvelle gamme de jouets qui devrait débarquer en magasin à l'automne prochain.

Après la sortie de World of Warcraft Classic, Blizzard table à nouveau sur la nostalgie de ses joueurs avec la sortie le 28 janvier 2020 de Warcraft III : Reforged, la version remasterisée du jeu Warcraft III : Reign of Chaos et de son extension Warcraft III : The Frozen Throne, initialement sortis en 2002 et 2003. Le jeu est disponible en précommande pour 29,99$ en édition classique et 39,99$ en édition collector.

Triste nouvelle pour les fans des Chroniques des vampires, le projet d'adaptation de la saga de romans d'Anne Rice a finalement été abandonné par Hulu. Cependant, tout espoir n'est peut-être pas perdu si l'on en croit le message qu'ont laissé l'autrice, son fils Christopher Rice et le romancier Eric Shaw Quinn sur la page Facebook officielle des romans.

