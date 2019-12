La fantasy à l’honneur à la BnF !

Par Gillossen, le vendredi 20 décembre 2019 à 08:19:43

Rappel !

Comme l'indique le site officiel du célèbre lieu, la Bibliothèque nationale de France met cet hiver à l’honneur un genre littéraire devenu en quelques années un véritable phénomène : la Fantasy. La BnF proposera ainsi à ses visiteurs une plongée au cœur du genre pour mieux le décrypter à travers un site internet, un jeu vidéo, des conférences et une sélection documentaire.

Le site officiel dédié sera ouvert dès le 15 janvier 2020. En s’appuyant sur les ressources iconographiques des collections de l'établissement, il s’attachera à mettre en valeur les sources mythiques et historiques auxquelles la fantasy ne cesse de puiser, leur donnant une nouvelle actualité . Quant au cycle de conférences, il est d'ores et déjà consultable, avec notamment Anne Besson.

Voilà qui nous fait bien plaisir sur Elbakin.net, on ne va pas se le cacher !

