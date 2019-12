The Emperor’s Blades, la série TV ?

Par Gillossen, le lundi 16 décembre 2019 à 19:00:15

The Emperor's Blades de Brian Staveley, voilà une saga qui a droit à son sujet depuis un bon moment sur le forum d'Elbakin.net, mais sans critique pour autant sur le site lui-même, car il faut bien avouer que, bon... ce n'est pas vraiment dans le haut du panier du genre d'après nous.

La société Legion M (Memory: The Origins of Alien, Mandy, le reboot de Jay and Silent Bob Reboot...) vient d'acquérir les droits des romans en question, avec le soutien de WETA Workshop pour ce qui est de donner vie à cet univers et compte faire le tour des studios hollywoodiens début 2020 afin de présenter le projet et bien sûr de lui trouver une plateforme de diffusion. Autant dire que pour le moment, même si l'implication de WETA est intrigante, on est encore loin de voir la série arriver sur nos petits écrans.

De quoi trouver le temps de rédiger la chronique, qui sait ?

Discuter de The Emperor's Blades sur le forum

Source