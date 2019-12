Nouvelle controverse pour American Gods

Par Glaurung, le dimanche 15 décembre 2019 à 20:28:39

L'adaptation en série du roman écrit par Neil Gaiman se trouve confrontée à une controverse dont la chaîne Starz se serait sans doute passée.

L'acteur Orlando Jones, qui a également travaillé à l'écriture de la deuxième saison, n'incarnera pas Mr Nancy dans la saison 3. Jones estime s'être fait virer pour des motifs raciaux, et à cause des mauvaises relations qu'il entretient avec le nouveau showrunner Chic Eglee notamment sur le message porté par son personnage. De son côté, la société de production Fremantle explique que Mr Nancy n'est pas inclus dans le passage du livre que nous adapterons dans la saison 3 et a donc logiquement été mis de côté.

La troisième saison est actuellement en cours de tournage au Canada.

