Un ultime trailer pour The Witcher

Par Gillossen, le jeudi 12 décembre 2019 à 12:42:49

La saison 1 arrive le 20 décembre sur Netflix, soit la semaine prochaine, mine de rien.

Sur un continent gangrené par le mal, les chemins d'un chasseur de monstres, d'une sorcière et d'une princesse en fuite convergent. Henry Cavill arrivera-t-il à s'approprier le rôle et l'univers de Geralt de Riv ?

Encore quelques jours de patience, pas plus, pour le savoir !