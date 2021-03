The Ride-on King 1

Titre VO : The Ride-on King

Tome 1 du cycle : The Ride-on King

ISBN : 978-238071018-2

Catégorie : Manga

Auteur/Autrice : Baba, Yasushi

Traduction : Mezouane, Nesrine

Alexandre Ploutinov est maître des arts martiaux et président de la République de Prussie, à vie.

Son désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses – des bêtes, des machines et même une nation – l’a conduit vers le triomphe et la gloire. Mais un jour, victime d’une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa propre statue.

Quand il se réveille enfin, il se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques !

Critique

Par Gillossen, le 15/03/2021

Si vous avez toujours rêvé de voir un simili-Vladimir Poutine libérer des enfants-centaures prisonniers de méchants chevaliers, ce manga est fait pour vous !

Autant aborder tout de suite ce point : on peut trouver douteux de “glorifier” un dirigeant tel que Vladimir Poutine, même si cet Alexandre Ploutinov, président de la Prussie, n’est donc pas Poutine, à moins que ce dernier chevauche un tigre pour se rendre à ses rendez-vous ou puisse arrêter un camion d’un coup de pied. L’auteur du manga, Yasushi Baba, n’ignore pas totalement cette dimension, son personnage se refusant à tuer et considérant que son arrivée dans ce nouveau monde doit lui permettre de racheter ses nombreuses fautes.

Car, oui, vous l’aurez compris, The Ride-on King fait partie du genre appelé isekai tensei, qui remporte un succès massif au Japon depuis quatre ou cinq ans maintenant, entre mangas comme sortis du même moule et successions d’adaptations desdits mangas là aussi à la chaîne. La recette est toujours la même : le personnage principal, issu de notre monde, débarque dans une autre réalité, très souvent un univers fantasy, et doit survivre, puis souvent s’imposer.

Avec un personnage tel que Ploutinov, on imagine bien qu’il va être question de combats épiques s’enchaînant les uns après les autres. Mais ce premier volume surprend presque. Notre héros passe plus de temps à s’émerveiller et à laisser parler sa curiosité plutôt que ses poings. Et, même si l’on pouvait s’y attendre avec un tel point de départ, un certain humour absurde n’est pas en reste, notamment à travers de nombreuses répliques (Ploutinov lui-même restant très “premier degré” tout du long) ou en croisant des sortes de chocobos eux-mêmes adeptes des arts martiaux, du moins pour l’un d’entre eux.

Une bonne surprise que ce manga ? Eh bien, oui ! Il faut bien dire que l’on se prend rapidement au jeu et que l’univers, simple mais efficace, fonctionne très bien, tout comme la gestion de ces premiers obstacles sur la route de Ploutinov, toujours calme et sûr de sa force.

Le dessin de Baba, s’il n’est pas franchement renversant, possède un trait dynamique et plutôt efficace. On ne pourra toutefois pas considérer qu’il apporte un vrai plus au manga, sans être un frein pour autant. Disons que sa facture très classique renvoie The Ride-On King à ce qu’il est, une nouvelle (énième) variation qui vaut surtout par son protagoniste en chef, une sorte de mélange entre Kenshiro et Toki, pour glisser une petite allusion à Hokuto No Ken.

Pas si foutraque que ça et mine de rien assez savoureux, The Ride-on King est une curiosité mais aussi un peu plus que ça : une lecture fun.

6.5/ 10

