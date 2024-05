The Jojolands 1

Catégorie : Manga

Auteur/Autrice : Araki Hirohiko

MangaAraki Hirohiko Jodio et Dragona sont arrêtés pour mauvaise conduite, mais la situation dégénère et Dragona est victime d’attouchements.

Décidés à se venger avec leurs Stands, les deux complices restent toutefois focalisés sur leur objectif, le vol d’un énorme diamant détenu par un touriste japonais.

Critique

Par Gillossen, le 16/05/2024

Le premier tome de The Jojolands, la neuvième partie de la saga JoJo’s Bizarre Adventure d’Hirohiko Araki (voilà qui ne nous rajeunit pas, en tout cas, moi…), commence sur les chapeaux de roues et se montre d’entrée de jeu dignes de ses prédécesseurs, au moins sur le plan de l’inventivité.

Jodio Joestar, notre nouveau protagoniste principal, est un ado vivant à Hawaï et qui n’apparaît pas vraiment comme un gentil garçon, puisqu’il trempe dans des affaires quelque peu louches et n’hésite pas à trafiquer dans son lycée.

Qui dit Jojo’s dit galerie de personnages flamboyants et ce premier tome ne déroge pas à la règle, notamment avec Dragona Joestar, le frère aîné de Jodio, et Meryl May Qi, une figure autoritaire plus complexe qu’il n’y paraît et qui gère à la fois un lycée et une entreprise de mode, pour ne pas dire plus. Leurs interactions, déjà bien établies, devraient sans aucun doute entraîner de nombreux rebondissements, surtout avec l’introduction des nouveaux “Stands” aux rôles toujours aussi importants. Le Stand de Jodio, “November Rain”, avec ses pouvoirs visiblement liés à l’eau, est particulièrement remarquable pour son design unique et ses capacités intrigantes. Même si on pourrait aussi considérer, mais c’est déjà le cas depuis la partie avec Jolyne, que certains pouvoirs de Stand deviennent peut-être un peu trop “spécifiques” pour se montrer marquants.

Une chose est sûre, Araki ne déçoit pas avec son approche esthétique, avec une série par ailleurs toujours ancrée dans son temps, qu’il soit question du vocabulaire ou des références pop (Ici, Dua Lipa se retrouve citée dès les premières planches, pour ne citer qu’un exemple). Le début de cette nouvelle partie semble également toucher à des thèmes plus profonds, comme les questions de genre autour du personnage de Dragona, ce qui n’est pas si courant, du moins quand il s’agit de traiter cela comme si justement il n’y avait aucune question à se poser ! Bref, Jojo demeure toujours aussi frais.

Avec un cadre qui nous éloigne à nouveau du Japon, un mélange toujours aussi fun de mystère et d’action, The Jojolands signe un bon départ.

Et ce sans même revenir sur l’identité du touriste japonais que l’on découvre dans la seconde moitié du volume !