Sanji's Food Wars

Titre VO : Food Wars : Shokugeki no Sanji

ISBN : 978-234405890-9

Catégorie : Manga

Auteur/Autrice : Tsukuda, Yuto

Dessin : Saeki, Shun

Sa mission : nourrir ceux qui ont faim, même les pires bandits.

Suivez les aventures du cuisinier de l’équipage de Chapeau de paille dans ce spin-off de One Piece où se mêlent passion pour la gastronomie, amour des femmes et recherche de plats exquis aux ingrédients insolites !

Critique

Par Gillossen, le 24/11/2023

Ah, Sanji !

S’il est un personnage secondaire de l’équipage du Chapeau de Paille qui a tout de même été revu et corrigé par la récente adaptation Netflix, c’est bien lui. Et voilà qu’il se retrouve en vedette de ce volume opportun, réunissant plusieurs chapitres spéciaux publiés au fil des ans au Japon. Evidemment, bons petits plats et “séduction” sont au menu.

Dès lors, n’est-il pas logique de retrouver derrière ces histoires le duo qui nous a donné Food Wars ? Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à considérer, sacrilège, qu’Oda dessine “bien”, c’est l’occasion de redécouvrir son univers farfelu. Pas de véritable fil directeur (on a même droit à un récit de jeunesse), au-delà de la question de la nourriture et de la volonté de ne laisser personne mourir de faim si ce brave Sanji a l’occasion de s’en mêler, et autant dire qu’il n’hésite pas souvent à mettre les pieds dans le plat. Les dynamiques classiques du manga sont bien présentes, et le tout se suit sans déplaisir, en gardant conscience de l’usure de certains ressorts, quand bien même se marient-ils logiquement aux propres gimmicks de Food Wars.

Bref, une récréation divertissante, qui permet de retrouver One Piece sous un angle un peu différent. Si Sanji n’est pas votre personnage préféré de la bande, ou du moins si vous n’avez pas tout de même un petit faible pour lui, pas sûr que ce soit une lecture essentielle. Et, avouons-le, pas sûr que ce soit le cas d’une façon ou d’une autre.

Mais si vous êtes en manque ou si vous avez envie de vous pencher sur une curiosité… Pourquoi ne pas embarquer ?

