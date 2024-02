Titre VO: Jojo's Bizarre Adventure - Crazy D (Ce Cycle est En Cours)

Crazy D, tome 1 Hol Horse accepte la demande d’une vieille connaissance : retrouver un perroquet perdu. Suite à la prédiction de Thoth, il embarque avec lui Boingo pour la ville S. Mais alors qu’il entend prononcer une expression de Dio d’autrefois, Hol Horse voit avec horreur une voiture lui foncer dessus !

Crazy D, tome 2 L’identité du perroquet révèle qu’il a été formé, spécifiquement à la demande de Dio, pour devenir un utilisateur de Stand !

Hol Horse et Josuke Higashikata se lancent alors dans une enquête pour identifier le malfrat qui utilise les pouvoirs du perroquet pour “reconstituer le passé” et l’exploite contre des innocents. De son côté, Ryoko cherche à comprendre les circonstances entourant la mort de son frère Noriaki Kakyoin. Elle réalise que le manga prophétique qu’elle détient la mène vers la vérité…

Critique

Karasuma, TasukuKadono, KoheiKarasuma, Tasuku

Par Gillossen, le 01/02/2024

Série dérivée en trois petits volumes de la saga légendaire Jojo’s Bizarre Adventure, ce Crazy D s’intercale entre la troisième partie en Egypte, la plus connue de toutes, et peut-être la plus folle, la quatrième, dans la petite ville de Morio.

Et qui dit Morio, dit Josuke, le lycéen au grand cœur dont il ne vaut mieux ne pas discuter les goûts capillaires. Associé à Josuke, Hol Horse, l’un des seconds rôles les plus marquants de ladite troisième partie. Si le prétexte de sa venue au Japon peut sembler farfelue, après tout, nous sommes dans Jojo’s, et, qui plus est, l’ombre de Dio ne plane jamais bien loin.

Si ce manga n’égale pas son modèle, il en partage tout de même les caractéristiques les plus reconnaissables et reconnues, avec une certaine folie et des rebondissements en pagaille, précisément. C’était là-dessus qu’on l’attendait, et on ne peut pas dire que l’on soit déçu après la lecture des deux premiers volumes. Même s’il faut bien admettre qu’il y a parfois un peu de confusion là où tout semble s’apparenter à un “chaos ordonné” chez Araki.

Il en va de même sur le plan du dessin : si le trait de Karasuma, l’artiste derrière le manga No Guns Life, parait un peu plus rigide que celui du maître Araki, un peu moins souple, il parvient étonnamment à faire plus qu’évoquer celui de l’auteur originel, dans la veine des périodes justement 4 ou 5 de la série principale. Au premier coup d’œil, on pourrait même s’y tromper.

Toujours est-il que si vous n’avez encore jamais ouvert un seul tome de Jojo’s Bizarre Adventure, il serait étonnant de vouloir commencer par cette série dérivée, quand bien même ne démérite-t-elle pas. Mais si vous aimez l’univers Jojo’s, il serait tout aussi étonnant de ne pas vous montrer curieux à son égard !

Discuter de Jojo's Bizarre Adventure - Crazy D sur le forum.