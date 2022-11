Titre VO: Clevatess - Maju no O to Akago to Kabane no Yusha (Ce Cycle est En Cours)

Clevatess - 1 Le puissant démon Clevatess est dérangé dans son antre par une troupe de héros venue l’éliminer. Voilà un millénaire qu’il n’avait pas fait face à des humains. Ceux-ci s’élancent vaillamment… et sont décimés ! Malgré tout, leurs épées, forgées dans un métal rare, ont égratigné ses cornes… La créature s’interroge. Comment ces insectes insignifiants ont-ils pu développer de telles armes ? Pourquoi veulent-ils sa mort ?

Clevatess - 2 Clevatess et Alicia ont été capturés puis séparés par des bandits. Alors que ses ravisseurs la conduisent sur un pont suspendu, l’héroïne joue le tout pour le tout et se jette dans le vide afin de leur échapper… L’expérience est douloureuse, mais le sang de son maître la ramène à la vie prête à en découdre !

De son côté, le roi-démon a décidé d’engager une nourrice et n’apprécie pas de la voir engloutie par un troll sur les ordres du chef de la bande. Pourquoi cette puissante créature obéit-elle à un humain ? Voilà une énigme que le seigneur des bêtes démoniaques a bien l’intention de résoudre…

Critique

Iwahara YujiSilvestre Jean-Benoït

Par Benedick, le 07/11/2022

Yuji Iwahara s’attaque à la Fantasy !

Curiosité maximale pour les amateurs des travaux du mangaka, car ils sont face à une œuvre qui claque violemment sur la table le pesant cahier des charges de la « Dark Fantasy ».

Que ce soit le « fantastique apocalyptique » du Roi des Ronces, «l’académie de magie » avec Nekoten ! ou le « cyberpunk » de son chef d’œuvre Dimension W, Yuji Iwahara est pour beaucoup un mangaka capable de saisir un genre de l’imaginaire et d’en produire une œuvre intéressante, voire de référence. Mais, soyons honnêtes, l’auteur est surtout reconnu par quelques esthètes de la bande dessinée Japonaise. Néanmoins, l’éditeur Français Ki-oon se devait d’avoir Clevatess, nouvelle saga de Fantasy démarrée au Japon en 2020, pour sa collection adulte. Pour autant, prestige mise à part, en quoi la patte Iwahara pourrait apporter une singularité dans la (sur)-production de mangas exploitant l’iconographie de la Fantasy médiévaliste ?

Déjà, armé de son trait épais et puissant, mais jamais surchargé, et de sa maîtrise des aplats noirs, Yuji insuffle une présence et une vigueur peu égalées pour représenter un récit épique et viscéral. C’est remarquable en premier lieu avec la manifestation physique des bêtes démoniaques, Clevatess en tête. Mais aussi, que ce soit avec la diversité éthique à grande échelle ou le microcosme d’une auberge sous la coupe de mercenaires, le mangaka propose une galerie de personnages humanoïdes variés et bien incarnés.

Concernant l’écriture, l’auteur a l’intelligence de ne pas tout faire reposer sur l’impressionnant Clevatess. En lui imposant des risques parfaitement intégrés à l’univers proposé, le mangaka évite l’écueil du protagoniste solutionnant tout dans son décor de carton-pâte. Mais il faut dire que la bête est bien accompagnée ! Alicia la paladine déchue, par son charisme et la bonne dose d’empathie qu’elle suscite, est sans conteste le fil conducteur le plus galvanisant du manga. Génératrice des meilleurs moments de bravoure, elle est ce personnage capable de s’en sortir, mais non sans mal et sans accrocs !

Autre atout d’Iwahara, son aptitude à montrer la brutalité d’une société médiévale sans pour autant forcer dans le sordide. D’ailleurs, quelques petites pointes d’humour, basées sur les divergences morales de Clevatess et d’Alicia, participent à la vitalité du titre.

Le premier tome peut convaincre un public avide de consommer un manga de fantasy efficace. Le second tome confirme que l’auteur va proposer une richesse d’univers suffisante pour faire vivre son superbe récit d’aventure. Yuji Iwahara peaufinera-t-il son talent avec Clevatess ? Espérons-le !

